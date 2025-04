Como funciona a harmonização peniana, que biomédico diz fazer em si mesmo?

O procedimento combina botox, ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno. "Uso uma anestesia local para que seja mais confortável e criei uma técnica com botox, ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno e esperma de salmão", diz Sousa.

O objetivo não é aumentar o tamanho, e sim a circunferência e aparência em repouso. "A estética íntima não faz crescimento de tamanho, tem uma confusão grande em relação a isso. A redução de retração e o engrossamento da região são os principais ganhos", afirma.

Apesar de ser um procedimento estético, os ganhos funcionais e na autoestima são extremamente relevantes. Normalmente, os pacientes querem melhorar o pênis no estado flácido, porque retraem demais.

Pedro Sousa, biomédico e farmacêutico

Ele afirma que a demanda por estética íntima masculina cresceu mais de 1000% em sua clínica. "Os homens estão realmente perdendo a vergonha. Tenho visto homens casados há muitos anos falando com seus parceiros e parceiras sobre essa insatisfação íntima, o que acho fenomenal", diz Sousa.

Riscos da harmonização; cuidados e conflito entre conselhos

O procedimento é estético e visa aumentar o volume do pênis. "O termo popular de harmonização peniana se refere ao preenchimento subcutâneo com substâncias para aumentar o volume do pênis", explica o urologista Eduardo de Paula Miranda, coordenador da disciplina de Reprodução Sexual do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia.