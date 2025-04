O que é o diabetes tipo 5, reconhecido como nova forma da doença

Pesquisadores da IDF (Federação Internacional de Diabetes) reconheceram na terça-feira o diabetes tipo 5, forma da doença associada à desnutrição e que afeta principalmente adolescentes e jovens.

O que é o diabetes tipo 5?

Diabetes associado à desnutrição. A doença se concentra em países de média e baixa renda, principalmente na Ásia e na África. Estima-se que entre 20 e 25 milhões de pessoas no mundo tenham a condição, mas há subdiagnóstico.

Doença era confundida com as outras formas de diabetes. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, quando as células do sistema de defesa do organismo atacam o próprio corpo. Já o tipo 2 é associado ao estilo de vida sedentário, obesidade e má alimentação. Segundo as pesquisas, as pessoas com diabetes tipo 5 são jovens e magros, confundindo o diagnóstico com o tipo 1. No entanto, o tratamento com injeções de insulina é ineficaz, baixando em excesso os níveis de glicose no sangue. "Esses pacientes também não pareciam ter diabetes tipo 2, que normalmente está associado à obesidade. É muito confuso", afirmou em comunicado Meredith Hawkins, principal especialista no tema e diretora do Instituto Global de Diabetes da Faculdade de Medicina Albert Einstein nos EUA.