Bolsonaro passa por nova cirurgia: o que é laparotomia exploradora?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa por uma nova cirurgia hoje para liberar a passagem de gases e fezes no intestino. Desde que apresentou sintomas de dor e distensão abdominal na sexta-feira de manhã, ele seguia com obstrução no órgão, e a equipe médica optou pelo tratamento cirúrgico após outras medidas não surtirem efeito.

O que aconteceu

Bolsonaro passa por uma laparotomia exploradora. O procedimento consiste na abertura do abdome para investigar os órgãos da região e identificar a causa da obstrução. Embora os exames de imagem já tenham dado uma visão geral do quadro, a investigação cirúrgica ajuda a definir o que será feito para corrigir o problema.

"Tem laparotomia que o médico abre, olha e se não tem nada muito gritante, faz pouca coisa e fecha. Se vai ser de médio ou grande porte, depende do que fizer dentro", diz o gastroenterologista Alexandre Carlos, coordenador do centro diagnóstico em gastroenterologia do Hospital das Clínicas de São Paulo.