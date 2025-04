'Não faço planos': como está a jovem que pediu ajuda para fazer eutanásia

No começo, eu tive uma redução de cerca de 25% na dor. As crises continuaram na mesma intensidade, mas diminuiu a frequência. E eu não precisava ir tantas vezes para o hospital, já que eu podia recorrer à bomba de morfina e aos eletrodos.

Agora, meses após as cirurgias, Carolina revela que a dor voltou e está pior do que antes. "A dor continua e, na realidade, está um pouco pior. Voltei à estaca zero, as crises estão tão incapacitantes quanto antes e as idas ao hospital também aumentaram bastante."

Carolina não descarta recorrer ao suicídio assistido Imagem: Arquivo pessoal

Além da dor da própria neuralgia, Carolina explica que a piora em seu quadro vem da sequela de um procedimento realizado em 2023, que a deixou com paralisia facial do lado direito do rosto.

Fiquei com uma condição chamada anestesia dolorosa, que é quando não se tem sensibilidade nenhuma na face, mas a dor do nervo permanece ali. E essa dor é tão insuportável quanto a neuralgia do trigêmeo, porque vem do mesmo lugar. As crises do lado esquerdo sempre foram mais frequentes, mas a dor do lado direito tem aumentado bastante nesses últimos meses.

'Achei que ia desfalecer'

Carolina diz também que tem enfrentado dificuldades para receber o tratamento adequado no hospital Nossa Senhora do Brasil, em Bambuí, no interior de Minas Gerais, onde vive com o marido.