Bactérias resistentes a antibióticos podem matar 39 milhões até 2050

Em 2019, a OMS colocou a resistência aos antibióticos entre as dez maiores ameaças à saúde pública do mundo. Naquele ano, mais pessoas morreram por infecções resistentes do que por Aids ou malária.

O novo estudo analisou:

22 tipos de bactérias perigosas;

84 combinações de antibióticos e microrganismos;

11 doenças graves, como meningite e sepse (infecção generalizada), usando dados de 520 milhões de pessoas em 204 países.

Esses dados mostram o tamanho do desafio que enfrentamos — e o quanto é urgente cuidar melhor do uso dos antibióticos para evitar que eles deixem de funcionar.