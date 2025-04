Comentarista da Globo não curte tomar banho; quantos dias dá pra ficar sem?

Mas ficar muito tempo sem uma boa ducha pode levar a acúmulo de sebo na pele e grumos de bactérias que, por sua vez, podem desencadear doenças de pele. Isso sem falar dos odores de suor que vão se acumular... Então, é importante ao menos se limpar bem com outros métodos - como lenços umedecidos.

Banho muito quente, não

Um grande vilão para a pele é a água muito quente. Claro que um banho morno, à noite, antes de dormir, é até relaxante e não faz mal algum. Mas, por conta do frio do inverno, muita gente gosta daquela chuveirada com a água "pelando". E isso faz um mal danado.



O banho muito quente enfraquece as defesas da pele. A pele se resseca e isso pode causar microfissuras. Como a superfície da pele é ocupada por fungos e bactérias que, normalmente, convivem conosco sem problema algum, quando a barreira cutânea é quebrada, pode haver o desenvolvimento de doenças.

Existe jeito certo de tomar banho?

O sabonete deve ser esfregado nas mãos em vez de diretamente na pele.

O ideal é começar lavando as áreas de maior transpiração, como axilas, partes íntimas e pés, pois é onde o acúmulo de bactérias é maior e onde possui maior odor. Em seguida, passe para o restante do corpo.