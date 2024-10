Microplásticos estão nos nossos órgãos e riscos à saúde são desconhecidos

Embora assustador, a quantidade está bem abaixo do volume de material plástico produzido e descartado pelo ser humano. "Esse dado intrigou os cientistas", afirma o biólogo e geocientista Marcelo Soares, professor do Instituto de Ciências do Mar da UFC (Universidade Federal do Ceará).

"A conclusão a que se chegou é de que essas partículas estão se acumulando como sedimentos no leito do oceano ou sendo consumidos e entrando na cadeia alimentar de organismos aquáticos", afirma.

O fenômeno, chamado de "missing plastic paradox" ("paradoxo do plástico desaparecido", em tradução livre), levou alguns especialistas a teorizarem se não estamos criando uma espécie de "ciclo do plástico" na Terra —semelhante ao ciclo do carbono, em que uma mesma molécula desse não metal é reciclada pela natureza e faz parte de ciclos geológicos e biológicos no meio ambiente e entre os seres vivos.

Atualmente, estima-se que existam cerca de 14 milhões de toneladas de plástico no fundo do mar —e o material chega até lá principalmente pela presença humana nas praias. É o que mostrou um estudo, realizado por Soares e outros pesquisadores de universidades brasileiras e internacionais, sobre os padrões de poluição plástica ao longo da costa do Brasil.

O trabalho, publicado em 2023 no periódico Science of the Total Environment, mostrou que as praias turísticas ou mais próximas de centros urbanos concentram as maiores taxas de poluição plástica. Os prejuízos não incluem apenas o acúmulo físico do resíduo em si —que pode prejudicar as formações de corais, por exemplo— como também para a vida de organismos como moluscos e crustáceos, que acabam ingerindo essas partículas como se fossem alimento.