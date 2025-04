Inflama e não tem evidências: por que imersão no gelo só vale para atletas?

A crioimersão virou tendência entre atletas, celebridades e entusiastas do bem-estar no Brasil. O prefixo "crio" tem origem no termo em grego para "frio" ou "gelado", por isso é o nome técnico da prática que consiste em mergulhar o corpo em água extremamente fria por alguns minutos. Entre os benefícios estariam diminuir a inflamação e a recuperação muscular mais rápida.

Em postagens nas redes sociais, os adeptos também alegam que a prática ajuda a lidar com o estresse e a manter a resistência física. Com tanta divulgação, a imersão em gelo se popularizou entre não atletas —somente no TikTok, a hashtag #icebath (banho no gelo, em português) tem mais de 220 mil citações. Diante do crescente interesse pela técnica, a ciência busca entender os reais efeitos e benefícios da crioimersão.

Uma meta-análise publicada em janeiro na revista científica Plos One analisou 11 estudos de imersão em gelo, envolvendo um total de 3.177 participantes. Nesses trabalhos, os voluntários ficaram imersos em água com temperatura menor do que 15 graus por pelo menos 30 segundos, e os autores buscaram identificar se houve melhorias no sono, no estresse, na imunidade, na inflamação e no bem-estar.