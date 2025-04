Deficiência de ferro atinge mais mulheres; dá para repor só com comida?

Ácido tartárico, presente em uva, morango, romã, tamarindo, banana, abacate e frutas cítricas.

O contrário também ocorre. "Alguns alimentos podem diminuir a absorção do ferro quando consumidos com os que têm alta concentração do nutriente. Por exemplo, alimentos ricos em cálcio, como leite e derivados", aponta Andrea Bottoni, nutrólogo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O cálcio, inclusive, é praticamente o único "ponto fraco" do ferro heme. Já no caso do ferro não-heme, a lista é um pouco mais extensa:

Fitatos, presentes em cascas de cereais e leguminosas e que pode ser reduzido com técnicas como o remolho;

Oxalatos, presente em vegetais e que pode ter o seu teor reduzido pelo cozimento;

Taninos e outros compostos fenólicos que se ligam ao ferro, presentes em bebidas como chás, café e vinhos tintos, além de alimentos como cacau e certos vegetais e especiarias;