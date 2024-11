Como a obesidade aumenta o risco de diversos tipos de câncer

Não tem nem o que discutir sobre essa relação: a obesidade comprovadamente aumenta o risco de, pelo menos, treze tipos de tumores malignos. A própria Organização Mundial de Saúde assume isso faz algum tempo.

A gordura em excesso mantém um péssimo relacionamento com os mais diversos tecidos do corpo, espalhando substâncias que os inflamam e desencadeando um caos, com encrencas por todos os lados. Para muita gente acima do peso, o câncer é uma delas.

O risco parece ser maior para as mulheres: entre as que recebem a notícia de um câncer, 55% têm um tumor associado à obesidade, enquanto isso só acontece com 24% dos homens com diagnóstico da doença maligna. Foi o que aprendi na aula da médica Ada Cuevas, diretora do Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición, em Santiago, no Chile. Ela esboçou as diferenças entre os sexos biológicos na incidência de cânceres relacionados ao excesso de peso, durante o ICO (International Congress on Obesity), que aconteceu em meados deste ano em São Paulo.