Injeções pelo prazer: botox anal alivia fissuras e desconforto no sexo

Segundo Goldstein, pessoas abertas a suas necessidades e desejos geralmente têm melhores vidas sexuais, e isso reflete na saúde e bem-estar geral.

Evan Goldstein atende cerca de 90 pacientes por semana e realiza entre 10 e 15 cirurgias no mesmo período. "Em mais da metade desses casos, incorporo o botox anal porque ele não só trata da saúde, mas também aumenta o prazer", explica ele a VivaBem.

Eu sempre digo: um ginecologista nunca diria a uma paciente que está sofrendo com dor ou limitações vaginais que o sexo vaginal é algo "bom de se ter", e não "necessário". Não deveria ser diferente para aquelas que praticam sexo anal. Evan Goldstein

De acordo com o especialista, a ferramenta é eficaz para questões como relaxamento e controle do assoalho pélvico. "Muitas pessoas desejam experimentar ou já praticam, mas enfrentam desafios funcionais com conforto ou habilidade", destaca ele.

O uso estratégico do botox anal ajudaria a aliviar esses problemas, reduzindo o desconforto. Na prática, a toxina reduz a pressão e facilita o trabalho dos músculos do esfíncter. Isso melhora a flexibilidade, se combinado com exercícios de dilatação anal.

Evan Goldstein afirmou que, nos EUA, os planos de saúde costumam cobrir os custos do procedimentos. Mas, de forma particular, um frasco de cem unidades e a injeção saem em torno de US$ 1.500 a sessão (R$ 8.800 na cotação atual).