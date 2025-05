Morte súbita ao dormir: 'O coração do meu bebê simplesmente parou de bater'

Você não supera o luto. É como se fosse uma pedra que você enfia no bolso e tem de carregar para sempre. Ao longo do tempo, essa pedra vai ficando mais leve. Não porque a tristeza diminui, mas porque você aprende a conviver com ela.

Kamila Signorelli

Theo morreu dormindo com 1 ano e oito meses. A autópsia realizada apontou a causa da morte como "indeterminada" Imagem: Arquivo pessoal

Explicando a morte súbita

Bebês de até um ano de idade podem sofrer uma morte súbita sem que haja qualquer razão aparente. Esse fenômeno é chamado Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI), ou Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL), e acomete bebês durante o sono, explica a neurologista infantil Magda Lahorgue Nunes, professora titular de Neurologia da Escola de Medicina da PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

O diagnóstico da SMSI é confirmado nos casos em que a morte permanece inexplicada após a investigação do caso, incluindo a realização de uma autópsia completa, exame da cena da morte e revisão do histórico clínico. Esses passos são importantes para excluir outras explicações para a morte súbita. Um estudo realizado em Pelotas (RS), com o objetivo de determinar causas de mortalidade durante o primeiro ano de vida, estimou que em 4% dos casos a síndrome era a provável causa do óbito.