Ajuda funcionamento intestinal e aumenta saciedade: benefícios do pão sírio

Além disso, ao ser combinado com proteínas ou gorduras saudáveis, o pão sírio pode desacelerar a absorção de açúcar, contribuindo para uma digestão mais lenta e promovendo saciedade. Dessa forma, é benéfico para o controle do apetite e ajuda no gerenciamento do diabetes.

Faz bem para os ossos

Quando feito com farinha integral, o pão sírio pode fornecer minerais como cálcio, magnésio e fósforo, que são importantes para a saúde óssea. Esses nutrientes ajudam na manutenção da estrutura óssea e na prevenção de doenças como a osteoporose.

Reforça a imunidade

Ele contém vitaminas e minerais que auxiliam no fortalecimento do sistema imunológico. Nutrientes como vitamina B e zinco, presentes na farinha integral, melhoram as funções do sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a infecções e doenças.

Controla o colesterol

As fibras solúveis presentes no pão sírio integral podem auxiliar na redução dos níveis de colesterol LDL (considerado"ruim") no sangue. Elas se ligam ao colesterol e facilitam sua eliminação do corpo, contribuindo para a redução do risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC (acidente vascular cerebral).