Vacina contra malária vivax desenvolvida na USP está em fase de patente

Soares recebe apoio da Fapesp por meio de um Projeto Temático. O grupo também recebeu recurso do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) para os estudos iniciais de prova de conceito e da Financiadora de Estudos e Projetos para realizar o ensaio clínico fase 1.

Chamado de Vivaxin, o imunizante passou por testes de boas práticas de laboratório (BPL) e de fabricação (BPF). Foi apresentado em setembro durante o 2º Congresso de Inovação e Sustentabilidade do Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BH-TEC) pelo CT-Vacinas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), parceira da USP no desenvolvimento do produto.

?No Brasil, existe uma grande lacuna em linhas de pesquisa de vacinas, que ficou evidenciada durante a pandemia de covid-19. Na academia normalmente é feita a pesquisa básica, que envolve a definição de antígeno, adjuvante e provas de conceito. A partir daí, resulta em publicação de artigos e os estudos são descontinuados, não chegando até a vacina. O objetivo dessa parceria é vencer o ?vale da morte? e ter o produto final, para testes em humanos, em um processo todo desenvolvido no país, fato raro na ciência brasileira na área de vacinas?, afirma Soares à Agência Fapesp.

O pedido de patente foi feito no final de outubro por meio da Agência USP de Inovação e do Centro de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG. A patente protege o processo de produção e formulação final com adjuvante desenvolvido pela equipe do CT-Vacinas. Os resultados dos últimos testes devem ser publicados em breve em revista científica.

Além disso, os pesquisadores já haviam demonstrado, em artigo publicado em abril na Vaccine, que o imunizante foi capaz de induzir níveis altos de anticorpos em camundongos e coelhos, mostrando-se seguro e bem tolerado. A formulação apresentada combina em uma única molécula três diferentes formas genéticas, as chamadas variantes alélicas, de uma proteína do Plasmodium vivax, a PvCSP (proteína circunsporozoíta), com o objetivo de aumentar a eficácia e proteger contra todas as variações.

Diferentemente do parasita falciparum (mais comum no continente africano), a proteína-alvo do vivax tem três formas alélicas —VK210, VK247 e P. vivax-like. Ela se tornou alvo por ser o componente mais abundante na superfície dos esporozoítos — forma alongada do parasita presente na glândula salivar do mosquito transmissor e que infecta o ser humano, contaminando o fígado. Apresenta uma área que se liga aos receptores celulares e aos anticorpos.