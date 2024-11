Ele voltou a piscar e respirar pelo nariz após transplante facial de 50h

Procedimento é feito para melhorar a qualidade do paciente. Geralmente, é uma pessoa que sofreu traumas graves, queimaduras, doenças ou doenças congênitos que afetam o rosto. De acordo com a Mayo Clinic, objetivo é melhorar tanto a aparência quanto as habilidades funcionais, como mastigar, engolir, falar e respirar pelo nariz. Algumas pessoas buscam essa cirurgia para reduzir o isolamento social que vivenciam enquanto vivem com diferenças visíveis em seus rostos.

Derek observando o resultado da cirurgia Imagem: Divulgação/Mayo Clinic

Cirurgia é longa e pode durar mais de 10 horas; a de Derek passou de 50 horas. Transplante do paciente foi realizado em fevereiro de 2024. Equipe médica era composta por, pelo menos, 80 profissionais de saúde, incluindo cirurgiões, anestesiologistas, enfermeiros, técnicos, assistentes e outros especialistas, liderada por Samir Mardini, cirurgião reconstrutor facial e de reanimação facial e diretor cirúrgico do Programa de Transplante Reconstrutivo da Mayo Clinic.

85% da face do paciente foi reconstruída e substituída por tecido doador — incluindo a mandíbula e a maxila, segundo Mardini. Os cirurgiões planejaram meticulosamente essa complexa operação ao longo de vários meses.

Cirurgia foi realizada previamente de forma digital. Para garantir precisão, foi criado um plano cirúrgico digital com base em varreduras detalhadas dos rostos do doador e do receptor. Também foi realizado o mapeamento do nervo facial, tanto do sistema nervoso do doador quanto do receptor, para entender a função de cada nervo.