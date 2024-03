'Pobres Criaturas': é possível fazer transplante de cérebro como no filme?

Atenção, o texto a seguir contém spoilers do filme "Pobres Criaturas".

Victoria Blessington estava morta. O que não foi um problema para Godwin Baxter. O cientista retirou o cérebro do filho que ela carregava no ventre e o implantou nela. Foi assim que Victoria voltou à vida como Bella Baxter, uma espécie de bebê no corpo de uma adulta.

Essa história faz parte do roteiro do filme "Pobres Criaturas", que está nos cinemas e é o segundo longa-metragem com maior indicações no Oscar deste ano —11, no total, atrás somente de "Oppenheimer", que lidera com 13 indicações.