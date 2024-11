Ela recusa romantizar câncer: 'Não precisava ter doença para aprender algo'

'Não tenho que agradecer'

"Antes de ser diagnosticada com a doença, me sentia muito feliz ao lado do meu marido, filhos e no trabalho, mas minha vida mudou completamente. Agora, tenho diversas limitações. Não posso fazer mais nada sem perguntar ao oncologista antes. Me sinto uma criança de novo.

Não acho que precisava ter uma doença para aprender alguma coisa. Já me considerava uma mulher feliz.

Magda Niño, 38, ao lado do marido assim que ela raspou o cabelo --ele também fez o mesmo Imagem: Arquivo pessoal

Tenho até medo de falar sobre isso com as pessoas e ser julgada. Toda vez que faço algum comentário, me perguntam por que me sinto assim ou o que aconteceu.

Explico que perdi meu trabalho, minha estabilidade econômica e meus filhos passaram por situações que não mereciam.