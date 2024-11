Qual o melhor tênis para musculação? Principais fatores a considerar

Não sou atleta, faz diferença?

As vantagens de treinar com um tênis de solado reto são mais determinantes para atletas profissionais, que treinam com grande carga, perto do limite da capacidade física —e qualquer ganho mínimo pode levar a uma vitória ou a um recorde.

Para o atleta amador, o uso de um tênis desenvolvido para a atividade física (musculação, caminhada, corrida ou similar) já vai permitir ganhos satisfatórios na academia.

Como escolher o tênis certo?

Imagem: iStock

E antes que você ache que tudo bem treinar com seu tênis "baixinho" do dia a dia, saiba que ele não oferece características importantes para a prática de exercícios, como ser flexível, ter boa aderência, não ter costuras em certos pontos e contar com proteção extra em áreas de maior atrito com os pés.