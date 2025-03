Overtraining: quando o excesso de treino pode ser um perigo

Por mais que o exercício ajude a manter o peso controlado e evite diversos problemas de saúde, se você exagerar na dose, pode ter problemas. O excesso de treinamento gera um grande desgaste no organismo, que não consegue se recuperar do esforço, levando ao chamado overtraining.

A partir do momento em que a pessoa entra nessa situação, há uma queda do sistema imunológico, e o corpo fica suscetível a vários problemas, como gripes, amigdalites, insônia, irritabilidade e, no caso das mulheres, amenorreia, que é a falta de menstruação.

O treinamento intenso e exagerado também está associado a arritmias cardíacas, alterações da estrutura do coração, com dilatação das câmaras cardíacas e possibilidade de aumento das fibras do músculo cardíaco e da calcificação coronariana.