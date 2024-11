Calistenia x musculação: quais as diferenças na prática (e no shape)? 

Enquanto na calistenia existe uma limitação no aumento da carga nos exercícios, já que você usa seu peso corporal, na musculação há uma possibilidade muito maior e simples de progressão de carga: basta acrescentar mais anilhas na barra, aumentar o peso na máquina ou pegar um halter mais pesado.

"Mas é possível usar outros recursos para aumentar a intensidade e dificuldade dos movimentos na calistenia, como controle e variação do movimento, ângulo, amplitude", diz Piva.

Por exemplo, a flexão de braços pode ser feita com apoio dos joelhos no chão (nível fácil), mas também com as pernas elevadas em uma superfície (o que torna o exercício muito mais difícil).

Desenvolvimento muscular: tem diferença no "shape"?

Uma das perguntas mais comuns que surgem nesse debate é sobre a eficácia da calistenia em comparação à musculação no desenvolvimento muscular. Mari Piva é categórica: