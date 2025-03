Dá para fazer whey em casa? Receitas 'bombam' na internet, mas funcionam?

Existem riscos associados à inclusão do whey caseiro à dieta. "Como não há um controle qualitativo dos ingredientes, muitas vezes isso varia de acordo com marcas dos produtos e pode comprometer ou até prejudicar a absorção intestinal", alerta Atique Gabriel. A nutricionista ainda aponta que o consumo em grandes quantidades pode desenvolver um desequilíbrio nutricional.

São combinações muito aleatórias, sem uma estratégia definida, podendo causar intolerâncias digestivas, reações alérgicas e até intoxicação. Receber orientação especializada quanto a qualquer suplementação é uma conduta prudente. Edmo Atique Gabriel, especialista em cirurgia cardiovascular e pós-graduado em nutrologia médica

O tradicional ainda é o mais eficaz. Segundo Carol Vitório, o melhor é consumir alimentos naturais e variados, como ovos, carnes magras, peixe, leguminosas (feijão e lentilha), quinoa, tofu, tempeh e a proteína de soja. "As proteínas de alto valor biológico são as mais eficientes, e o ideal é consumir essas fontes ao longo do dia, distribuindo as proteínas nas refeições para otimizar a absorção", explica.

Como funciona o whey protein industrial?

A proteína é extraída do soro do leite, que é composto principalmente pelas proteínas alfa-globulina e beta-globulina. A segunda está presente em maior quantidade nesse suplemento, fazendo com que o produto seja de fácil digestão e absorção.