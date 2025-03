Fazer exercícios hoje vai definir como será sua vida aos 70 ou 80 anos

Você já fez a conexão entre atividade física e a saúde ao envelhecer? Você já se imaginou com 70 ou 80 anos? Agora, pergunte-se: como você quer estar nessa fase da vida?

Talvez seja difícil imaginar. Afinal, a maioria de nós vive com foco no agora, nas metas imediatas, no que precisa ser feito hoje. Mas o corpo humano carrega a incrível capacidade de guardar memórias —não apenas emocionais, mas biológicas. Tudo o que você faz agora está moldando o modo como você vai viver nas próximas décadas.

E um dos fatores mais poderosos nessa construção chama-se movimento.