Corpo 'empanado' e maior gasto calórico: como é fazer academia na areia

Como foi o treino

Era dia de treinar superiores, e a aula de 45 minutos foi dividida em quatro etapas. As etapas eram um aquecimento com mobilidade articular, exercícios só com peso corporal, musculação com treino funcional e relaxamento para finalizar.

Gostei da dinâmica rápida. Foi um circuito de dez exercícios por 40 segundos cada, em duas rodadas. Tinha elevações lateral e frontal, supino, crucifixo, flexão, abdominal e puxada alta.

Entre uma rodada e outra, vinham os exercícios com o peso do corpo feitos na segunda etapa. Entre eles, polichinelo, corrida estacionária e prancha, ou seja, você faz fortalecimento e cardio no mesmo treino.

Em alguns momentos, me desequilibrei na areia. O colchonete escorregava na hora de fazer burpee e também ficava cheio de areia e pingos de suor. Com as passadas dos alunos, buracos vão se formando no chão, o que gera um desnível embaixo do colchonete.

Quem tem prática na modalidade parece lidar melhor com essas dificuldades de iniciante. Acredito que é só questão de tempo e prática para se acostumar e pegar as manhas. Além disso, há panos e álcool sempre por perto para limpar os aparelhos.