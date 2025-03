3 truques simples para sair do sedentarismo e ter uma vida mais ativa

Sair do sedentarismo, no entanto, não significa apenas se levantar do sofá e sair correndo para a academia. Para conquistar um estilo de vida mais ativo e saudável, você pode começar com pequenas mudanças na rotina.

A seguir, veja três atitudes fáceis de incorporar no dia a dia que já trazem benefícios para sua saúde. Com o tempo, você e seu corpo sentirão uma necessidade de desafios maiores, o que levará a novas atividades físicas.

1. Use o ambiente a seu favor

Faça uma avaliação honesta dos locais em que você passa a maior parte do tempo e veja como tirar vantagem do espaço. Trabalha ou mora em prédios? Esqueça o elevador e priorize as escadas. A atividade é eficiente e melhora a condição dos músculos das pernas, além de aumentar o fôlego. Tente incorporar o máximo de movimento que você puder.

2. Quebre o tempo sedentário

Caso você esteja no grupo de pessoas que passam de 8 a 10 horas por dia sentadas, comece a levantar.