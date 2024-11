IMC é confiável? Quais avaliações são indicadas para identificar obesidade?

As categorias definidas pela OMS consideram IMC:

Abaixo de 18,5: Abaixo do peso

18,5 a 24,9: Peso normal

25,0 a 29,9: Sobrepeso

30,0 a 34,9: Obesidade grau 1

35,0 a 39,9: Obesidade grau 2

40,0 ou mais: Obesidade grau 3

A principal limitação do IMC é que o cálculo não permite diferenciar gordura de massa muscular. Mas isso é algo que geralmente é possível diferenciar visualmente.

Podemos ter um fisiculturista e um obeso mórbido com o mesmo IMC, sendo que um tem alto percentual de gordura e o outro é puro músculo"

Clayton Luiz Dornelles Macedo, endocrinologista do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto Cohen

Um exemplo conhecido é o do popular ator e fisiculturista Arnold Schwarzenegger que, com um IMC de 32 (alto pela grande quantidade de massa muscular), poderia ser considerado obeso grau 1 pela classificação da OMS.

"Hoje, consideramos a obesidade principalmente como uma doença em que pode haver aumento da adiposidade, mas também uma distribuição anômala dessa gordura. Por exemplo, o indivíduo com mais gordura central ou abdominal tem maior risco cardiovascular, e nem sempre o IMC será maior do que o de alguém com gordura mais periférica", explica o médico.