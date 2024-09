O que acontece no seu corpo quando você come comida mofada

Separe frutas contaminadas das sãs. Como os esporos podem ser facilmente dispersos no ar, se não houver essa separação, em poucos dias todas estarão deterioradas.

Descarte alimentos mofados em um plástico fechado para evitar que crianças e animais sejam contaminados por acidente.

Fontes: Juarez Roberto de Oliveira Vasconcelos, clínico geral e gastroenterologista, médico assistente dos Ambulatórios de Gastroenterologia Geral e Hepatologia do HC-FMRP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP, atua no setor de endoscopia no Hospital Estadual de Serrana (SP); Marina Venturini Copetti, professora associada do Departamento de Tecnologia e Ciência dos Alimentos da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), membro da SBM (Sociedade Brasileira de Microbiologia); e Thallyta Antunes, médica infectologista e coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HU-UFPI ( do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Revisão técnica: Marina Venturini Copetti.

Referências: Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar; Kraft S, Buchenauer L, Polte T. Mold, Mycotoxins and a Dysregulated Immune System: A Combination of Concern? Int J Mol Sci. 2021 Nov 12;22(22):12269. Disponível https://doi.org/10.3390%2Fijms222212269.