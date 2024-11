Dois sinais de alerta de insuficiência cardíaca para ficar atento

Por que a insuficiência cardíaca acontece?

A função do coração é bombear sangue, e essa tarefa acontece em duas etapas: na primeira, o coração bombeia sangue para as artérias; na segunda, ele tira sangue das veias. Quando esse mecanismo funciona de forma incorreta, surge a insuficiência cardíaca.

Esse mau funcionamento leva à redução do fluxo sanguíneo para o corpo, além do acúmulo do sangue que regressa ao coração, congestionando as veias. Assim, o coração vai enfraquecendo, até que se torna incapaz de bombear sangue suficiente para as necessidades metabólicas do organismo.

A insuficiência é a consequência final de todas as doenças do coração (cardiopatias) que tiveram uma evolução desfavorável ao longo da vida. No Brasil, a principal delas é a doença isquêmica (enfermidades arteriais coronarianas que podem levar ao infarto).

Confira outras condições que podem ter como desfecho a insuficiência (por ordem de maior incidência):