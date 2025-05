Câncer de intestino aumenta entre jovens, mas seu cocô ajuda a rastreá-lo

O câncer colorretal, também conhecido como câncer de intestino, é o terceiro tipo mais frequente entre homens e mulheres no Brasil, com uma taxa anual de aproximadamente 46 mil casos novos, segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Embora a maioria aconteça em pessoas acima dos 60 anos, tem-se observado um aumento significativo entre adultos jovens. Seu início costuma ser silencioso e a progressão lenta, o que dificulta o diagnóstico precoce.

Um levantamento da Fundação do Câncer projeta um aumento de 21% nos casos até 2040. Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), cerca de 75% a 80% dos tumores de intestino ainda são diagnosticados em estágios avançados, o que reduz a chance de cura e exige tratamentos mais agressivos, como quimioterapia, radioterapia e cirurgias complexas e invasivas. Quando identificado no início, porém, o câncer colorretal pode ser curado.

O diagnóstico precoce se tornou um dos principais desafios da saúde pública. O Inca recomenda o início da triagem a partir dos 50 anos, mas, com o aumento dos casos em faixas etárias mais jovens, entidades como a SBCP passaram a sugerir o início do rastreamento já aos 45 anos, mesmo sem sintomas.