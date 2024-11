Chá de hibisco emagrece? E o verde? Tire 5 dúvidas sobre chás

Vale lembrar que a bebida, segundo os especialistas, é funcional e não medicamentosa. Por isso é importante consumir de forma responsável e evitar excessos.

Chá de hibisco ajuda no emagrecimento?

Imagem: iStock

A bebida se popularizou rapidamente e ganhou destaque pelo seu efeito diurético —que ajuda na diminuição da retenção de líquidos —, e principalmente por ser rico em flavonoides e antocianinas, substâncias que favorecem a perda de peso. Porém, apenas consumir chá de hibisco —assim como qualquer outro alimento com propriedades aliadas do emagrecimento — não implica em perda de peso significativa se não for feito em conjunto com uma alimentação saudável e prática de exercícios.

E atrapalha na fertilidade? Não existem evidências científicas fortes o suficiente para afirmar categoricamente que elas teriam algum efeito na fertilidade da mulher. Além disso, seria necessário ingerir diariamente quantidades muito grandes da bebida (de 4 a 5 litros) para causar algum dano ao sistema reprodutor e isso só aconteceria em longo prazo.

Chá verde acelera metabolismo e reduz a barriga?