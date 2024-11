Morre Agnaldo Rayol: por que quedas são mais perigosas para os idosos?

O cantor Agnaldo Rayol morreu hoje, após sofrer uma queda em casa. Ele morava na Zona Norte de São Paulo, e a circunstância do acidente ainda não foi esclarecida. Rayol foi levado ao Hospital HSanp, também no bairro de Santana, com um corte na cabeça.

Quedas são comuns em idosos, e perigosas

Estima-se que há uma queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos e que um em 20 deles sofram uma fratura ou necessitem de internação. Dentre os mais idosos, com 80 anos ou mais, 40% sofre acidentes deste tipo a cada ano. Dos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50%. Os dados são do Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia), de 2020.

Idosos perdem parte do controle neurossensorial que adquirimos com o crescimento. Quando criança, desenvolvemos o equilíbrio. Com o passar da idade, o perdemos. Há também um atraso da conexão cerebral com o músculo (controle neuromuscular). Por isso, os idosos caem mais.