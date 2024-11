Cantor e ator Agnaldo Rayol morre aos 86 anos

Agnaldo Rayol deixa um legado inestimável para a música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e tocou os corações de milhões de fãs. A família agradece as manifestações de carinho e apoio. Assessoria de Agnaldo Rayol

No hospital, foi diagnosticado com traumatismo craniano. Ele chegou a ser intubado e morreu no local.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. A assessoria deve divulgar detalhes em breve.

Histórico de saúde

No ano passado, Agnaldo Rayol passou onze dias no Hospital Sírio Libanês com pneumonia. Na época, a assessoria de imprensa do artista informou que o caso não era sério: "Dada a sua história de bronquite e asma, sua médica optou pela internação para monitorar de perto a evolução do tratamento".

Em dezembro de 2022, ele já havia sofrido outra queda em casa. Na ocasião, Agnaldo fraturou a tíbia e a fíbula, precisando passar por uma cirurgia e uma internação de 20 dias. Desde então, enfrentava dificuldades de locomoção e realizava fisioterapia constantemente.