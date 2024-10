7 erros que cometemos ao tomar banho e que precisam ser evitados

Também é essencial lembrar-se da hidratação a ser realizada por volta de até três minutos após o banho.

3. Sabonete inadequado

O sabonete comum (que compramos no supermercado) é suficiente para higienizar e adequado para quase todo mundo. Mas existem algumas exceções, apesar de raras, como pessoas com pele muito sensível ou algum tipo de alergia.

Nesses casos, o indicado é usar sabonetes especiais e sem perfume. Quem tem infecções na pele pode ter indicação de usar sabonete antibacteriano por um período de tempo, mas não é necessário, nem recomendável, o uso contínuo. Isso porque podem eliminar as chamadas bactérias do bem, gerar um desequilíbrio na pele e enfraquecer as defesas do organismo.

4. Sabonete no corpo todo

O indicado é utilizar sabonete no corpo todo apenas uma vez ao dia. Se tomar banho mais de uma vez, usar apenas onde houver excesso de transpiração. Isso porque nas pernas e braços o uso excessivo de sabão pode ressecar muito a pele.