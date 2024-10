Terapia do luto: quando é preciso buscar ajuda após perder alguém?

Perder uma pessoa querida pode ser um processo transformador que exige a adaptação a uma nova realidade. Muitas vezes, após a tristeza e choque iniciais, as pessoas precisam de apoio psicológico para lidar com as mudanças e sentimentos que surgem durante o luto.

"O acompanhamento psicológico pode ajudar o enlutado a identificar o que se perdeu com a morte de uma pessoa querida e a como se reposicionar na vida diante dessa ausência. O luto é um trabalho ativo realizado pelo pessoa e apoiado pelo profissional", diz Mônica Venâncio, psicóloga e coordenadora do ambulatório do Luto do Hospital Universitário Prof. Edgard Santos da UFBA (Universidade Federal da Bahia).

Como funciona a terapia do luto

A terapia do luto pode ser fundamental para lidar com esses sentimentos e a falta de disposição. "Trata-se de um espaço seguro e acolhedor que a pessoa enlutada precisa para ter sua dor abraçada e reconhecida. Nesse processo, ela passa a conhecer seu luto, entender seus sentimentos, dar colo à sua dor e construir formas saudáveis de conviver com o luto, de se cuidar e de se reconstruir", explica Amanda Ferreira, psicóloga com formação em psicologia da perda e do luto.