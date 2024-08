'Sem eles, não estaria aqui': como séries coreanas ajudam a superar luto?

Assistir a dramas asiáticos tornou-se uma forma terapêutica de lidar com a saúde mental para muitas pessoas. Mas o que diferencia essas séries das outras?

Nem toda terapia envolve um divã ou um consultório. Atividades como exercícios físicos, meditação e viagens para se desconectar são consideradas formas de cuidar da saúde mental. Entre essas práticas, assistir a doramas ganhou destaque.

Originalmente, a palavra "doramas" refere-se a dramas japoneses, mas hoje é usada para descrever todas as produções asiáticas do gênero, incluindo os populares K-dramas coreanos. A Netflix, por exemplo, viu a visualização de K-dramas aumentar seis vezes entre 2019 e 2022, levando a plataforma a investir fortemente no gênero, que frequentemente aparece entre os títulos mais assistidos.