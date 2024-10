Raspador de língua: para que serve? Antes ou depois da escovação?

O mau hálito é multifatorial, embora parte dos compostos sulfurosos voláteis (responsáveis pelo mau hálito) estejam presentes na comunidade bacteriana que se acumula sobre a língua, principalmente na região posterior dela.

Sendo assim, o raspador de língua contribui com a remoção do biofilme, que é um dos principais causadores de mau hálito, mas não de forma isolada.

Ele deve ser utilizado em conjunto com escovas dentais macias, pasta com flúor e fio dental, além da técnica correta de escovação.

Raspadores de língua limpam melhor do que a escova de dente?

As evidências científicas sobre a superioridade dos raspadores línguas em relação as escovas de dentes são fracas, portanto, não é possível afirmar que elas sejam melhores que a limpeza com escova dental.

O que alguns estudos apontam é uma tendência de que os raspadores de língua podem remover a saburra lingual e os micro-organismos de maneira mais eficiente e profunda, além das bactérias que produzem os compostos sulfurosos voláteis e são responsáveis pelo mau hálito, doenças locais e ou sistêmicas.