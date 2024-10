Maguila tinha 'demência do pugilista'; entenda doença relacionada ao boxe

Morreu nesta quinta-feira (24), aos 66 anos, o multicampeão de boxe Adilson Maguila, um dos principais pugilistas da história do esporte brasileiro. Ele tratava uma doença degenerativa.

Entenda doença de Maguila

Maguila tinha encefalopatia traumática crônica, uma doença degenerativa, progressiva e irreversível. A condição costumava ser conhecida até os anos 1990 como "demência pugilística", por sua relação com o boxe. Após impacto violento, o cérebro chacoalha dentro do crânio e bate contra as paredes duras de osso, a chamada concussão. A frequência desse tipo de lesão cerebral pode causar a morte de neurônios ao longo da vida, provocando esse tipo de demência.

Doença não prejudica apenas a memória. A encefalopatia traumática crônica, que pode afetar atletas de modalidades com constante impacto no crânio, também afeta a capacidade motora e altera o comportamento.