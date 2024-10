Adipócito: entenda a célula de gordura e como ele age no nosso organismo

"Pegue uma pessoa com 60 quilos, que nem sequer apresente excesso de peso, e imagine que pouco mais de 30% sejam de gordura, isto é, 20 quilos", exemplifica o endocrinologista Bruno Geloneze. Feitas as contas, é uma covardia na comparação com a ninharia de glicose: "São 18 mil calorias para torrar", diz o médico, professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), onde é o pesquisador principal do OCRC (Obesity and Comorbidities Research Center).

Se, até esta linha, consegui convencer sobre a importância de você ter gordura no corpo, saiba que, nele, as únicas células especializadas em estocá-la são os adipócitos. "A questão é: eles podem se expandir só até determinado ponto", esclarece o professor que, entre os amigos, adora soltar a voz e cantar. Mas, show pra valer, ele dá quando, com didática insuperável, narra tudo (ou quase tudo) o que um adipócito faz.

A célula cheia

Segundo o professor, às vezes a gordura em excesso permanece dentro dos adipócitos, mesmo que eles estejam quase não aguentando mais. É o que, no jargão médico, é chamado de hipertrigliceridose. O "ose" desse palavrão de origem grega vem de célula. Portanto, os triglicérides, que são um tipo de gordura, continuam ali, no lugar certo, bem guardados. "O resultado é o que alguns chamam de obesidade metabolicamente saudável", explica Geloneze.

Mas, quando o acúmulo de gordura aumenta ainda mais ou quando o tecido adiposo é ineficaz para armazená-la, ele fica parecendo um armário lotado de quinquilharia que nem consegue fechar a porta direito. "Então, é como se parte do que estava em seu interior caísse", explica o endocrinologista. "E vai cair onde? Na corrente sanguínea." É a hipertrigliceridemia — mais um palavrão! O "mia", no caso, tem a ver com a circulação. A partir daí, começam as maiores encrencas.

Quando cai no sangue

A gordura que escapou para o sangue bem que tenta voltar para o tecido adiposo. Ou, pelo menos, ser usada como fonte de energia pelo coração, pelos músculos ou por outro órgão qualquer.