Cuidado! Esses 10 itens comuns podem arruinar seu sono sem você saber

Elas podem afetar a qualidade do ar interno e prejudicar o sono com quadros alérgicos, da mesma forma que os livros. Se você tem rinite, asma ou bronquite, considere não ter essas peças ou lavá-las a cada três meses. Se o quarto pega muita poeira, lave até mais vezes. Já, semanalmente, passe aspirador e pano úmido nelas, e limpe as paredes. Prefira cortinas de tecidos sintéticos, leves e finos, ou persianas de PVC, que são mais fáceis de limpar e acumulam menos pó.

4. Tapete

Deixa o quarto mais confortável e quentinho, especialmente no frio, mas, de novo, assim como as cortinas, requer uma rotina de cuidados frequente e não é o item mais recomendado para quem sofre de problemas respiratórios. Se mesmo assim quiser ter, priorize modelos que não sejam felpudos e aspire pelo menos uma vez por semana. Com cães e gatos em casa é necessário intensificar a manutenção.

5. Flores naturais

Elas acrescentam charme, beleza e alegria ao quarto. Mas é preciso analisar sua presença quando o ambiente estiver todo fechado. Imagine despertar pelo cheiro forte exalado, com espirros por causa do pólen dispersado no ar ou por insetos que podem ter vindo com elas, como formigas. Tem mais. Flores podem ser fontes de bactérias, fungos e oferecer risco de infecções a pessoas imunodeprimidas.

6. Bicho de pelúcia