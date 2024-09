Acordar no meio da noite, às vezes no mesmo horário, é normal?

Tic-tac. Dentro de você tem um reloginho. É ele quem dispara alarmes diários, silenciosos e até meio desregulados que te acordam todas as madrugadas, interrompendo seu sono sem um motivo aparente. Até mesmo você que está ai do outro lado da tela pensando "ah, mas eu durmo como uma pedra todas as noites" tem esse relógio dentro de você.

A verdade é que todo mundo acorda diversas vezes no meio da noite, mas na maioria das vezes o intervalo de tempo em que despertamos e voltamos a dormir é tão curto que não nos lembramos na manhã seguinte.

Algumas vezes, porém, esses intervalos são mais longos e previsíveis, acontecendo todas as noites por volta do mesmo horário, e você não precisa nem olhar no relógio para saber que horas são.