Lorazepam é piada em 'The White Lotus', mas medicamento pode ser perigoso

Seguros, mas podem se tornar perigosos

"Os benzodiazepínicos são medicamentos seguros e muito bons para lidar com quadros emergenciais pela facilidade do uso e a resposta terapêutica rápida", afirma Ezequiel José Gordon, psiquiatra do Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Não à toa, são muito usados para situações pontuais, como crises de ansiedade e pânico. Mas é justamente essa ação rápida e efetiva que faz com que muitos pacientes abusem do seu uso, aumentando a dose por conta própria ou usando mais vezes do que o permitido durante o dia —como faz Timothy Ratliff na série "The White Lotus".

São medicamentos que podem levar à dependência se usados em doses altas e em tratamentos prolongados. Ezequiel José Gordon, psiquiatra do Hospital Nove de Julho

A dependência ocorre porque o uso excessivo leva o organismo a desenvolver uma tolerância em poucas semanas, exigindo doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito.

Além disso, há diferenças no tempo de duração no organismo: alguns (como diazepam e clonazepam) têm efeito que dura horas no organismo e podem ser ingeridos mais vezes durante o dia. Mas outros, como o alprazolam e o lorazepam, têm uma ação prolongada e necessitariam de apenas uma dose diária para atuar corretamente.

Na prática, no entanto, muitos não sabem ou ignoram essa informação e acabam ingerindo além da dose recomendada, especialmente no segundo caso, aumentando o risco de efeitos colaterais.