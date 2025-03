Ela está há 1 ano sem redes sociais: 'Sentia que tinha morrido socialmente'

'Rolava o feed sem parar'

"Comecei me afastando das redes pelo Instagram. Já era uma plataforma que não estava me agradando. Tinha a sensação de que estava vivendo em um shopping. Ficava rolando o feed sem parar, mas não absorvia nada. Ainda assim, continuava ali, dando desculpas de que gostava de ver conteúdos sobre plantas e cinema.

Percebi que poderia acessar esses conteúdos fora daquele ambiente. Além disso, eu precisava me libertar daquela sensação de estar 100% disponível o tempo todo.

Fádia Calandrini

Depois do Instagram, larguei o X (antigo Twitter). Essa era minha rede preferida, e eu era bastante ativa. Ali, tinha a sensação de que precisava opinar sobre tudo —algo que, na verdade, não é necessário. Passava horas vendo os posts, mas eles não me agregavam nada. Então, saí de lá também.

No início, a sensação era de que eu havia morrido socialmente. Comentei com minha terapeuta que me sentia como alguém se recuperando de um vício, com sintomas de abstinência. Pensava o tempo todo em reinstalar o aplicativo no celular.

Fádia Calandrini

'Muita gente diz que sumi'

Sou especialista em comunicação corporativa e, no trabalho, tenho ferramentas que me ajudam; não preciso ficar presa às redes. Estou em uma posição privilegiada, porque lidero um time. Eles são meus olhos. Continuo lendo todas as notícias, mas eles sabem o que está bombando.