Bolinhas na garganta ou amídala amarelada? Saiba o que é quando é grave

Em alguns casos, o especialista indica um procedimento a laser. Dessa forma, eliminam-se as criptas, nas quais os cáseos se formam. Porém, não garante que eles não surjam novamente. Há ainda a possibilidade de remover mecanicamente os cáseos por meio da compreensão das amígdalas ou com uma espátula, sempre com auxílio médico.

Gargarejos com água morna costumam aliviar os sintomas, mas o uso de cotonetes (ou outros objetos) para eliminar os cáseos amigdalianos em casa não é recomendado. E, em alguns casos, podem até agravar a situação. Por isso, na dúvida, é fundamental buscar a ajuda de um especialista para receber as orientações corretas.

Como prevenir?

É comum que os cáseos amigdalianos apareçam regularmente em que tem predisposição a ter o problema. Uma forma de prevenir é manter a saúde bucal em dia, escovar bem os dentes e a língua regularmente.

A recomendação é escovar os dentes logo após as refeições, na hora de dormir e pela manhã. O uso do fio dental diariamente também afasta o risco do problema. É importante evitar fumar e recomenda-se beber bastante água durante o dia.

Quando é necessária a cirurgia?

Quando os cáseos amigdalianos estão causando muitos desconfortos ou outros problemas, há a possibilidade de realizar a amigdalectomia, ou seja, a remoção cirúrgica das amígdalas. No entanto, raramente este procedimento é recomendado e é considerado o último recurso.