Até o paracetamol: França proíbe antigripais sem receita e faz alerta

As autoridades de saúde da França colocaram oito medicamentos usados para tratamento de resfriados, que contém a substância ativa pseudoefedrina em sua fórmula, na lista de produtos considerados perigosos. Esses remédios passam a ser vendidos somente com receita médica a partir de quarta-feira (11). Medicamentos populares, com Ibuprofeno ou Paracetamol em sua composição, estão na lista.

"Tendo em conta as inúmeras contraindicações, precauções de utilização e efeitos colaterais conhecidos da pseudoefedrina e a natureza benigna do resfriado comum", a Agência Nacional de Segurança de Medicamentos (ANSM) considera que "a possibilidade de obter estes medicamentos sem aconselhamento médico representa um risco muito grande para os pacientes", de acordo com uma decisão divulgada na terça-feira (9).

"Pedimos aos médicos que avaliem cuidadosamente a relação benefício/risco para cada paciente antes de prescreverem um destes medicamentos", acrescentou a ANSM, cuja decisão de proibição já era esperada.