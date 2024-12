Não abandone lápis e papel: por que escrever à mão é tão importante?

"Esse processo de coordenação motora fina na escrita não é rápido e não tem como pular. Precisamos construir esse circuito com muita prática. E a digitação não substitui esse processo no cérebro. Digitar no computador ou no celular não exige coordenação motora fina e consequentemente não vai ajudar a desenvolvê-la", detalha a neurocientista Livia Ciacci.

Mais foco, criatividade e saúde mental

A escrita requer atenção, o que nos ajuda a evitar distrações e, ao contrário dos movimentos repetitivos exigidos pela digitação, escrever à mão requer uma maior fluidez nos dedos.

Um benefício adicional é que o processamento de ideias acontece de maneira mais profunda, resultando em uma compreensão mais ampla. Além disso, a liberdade que a escrita proporciona permite que nosso processo criativo flua de maneira mais eficaz.

Pesquisas ainda indicam que escrever pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade, sobretudo ao manter diários ou durante atividades criativas.

Digite com moderação