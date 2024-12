Flor, Gui, Luana e Sacha estão na 12ª roça de A Fazenda 16

Puxada da Baia

Yuri puxou Flor para a roça. A peoa falou sobre a escolha. "Tô morrendo de medo. Mas eu iria de qualquer jeito, é meu pensamento. Eu não sabia o que fazer, nessa posição do meu voto ser disputado. Mas foi uma escolha minha de coração."

Resta Um

No Resta Um, Luana sobrou e ocupou o quarto banquinho. A peoa também falou sobre. "Tô mal, com medo. Toda roça fico com medo do público sair. Eu esperava, mas ao mesmo tempo eu tinha esperança."

Poder Branco e Veto

Com o Poder Branco, Sidney teve a missão de indicar o roceiro "extra" da roça. Ele indicou Gui, que teve que vetar dois peões da Prova do Fazendeiro. Gui vetou Luana e Sacha.