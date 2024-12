Embolização das artérias meníngeas: o que é procedimento que Lula fará?

A embolização consiste em fechar a irrigação das meninges com o intuito de diminuir o risco de novos sangramentos. Mauricio Panicio, neurocirurgião

Procedimento é um "cateterismo do cérebro". O paciente recebe anestesia geral e fica desacordado. Há a entrada de um cateter pela artéria femoral, que sobe pela aorta até chegar ao crânio. Ali, ele identifica a artéria meníngea e entope o vaso. Isso é necessário porque a cápsula da hemorragia não é retirada na cirurgia, pois fica muito aderida ao cérebro. No entanto, ela é muito vascularizada e pode propiciar o risco de novos sangramentos.

Padrão ouro para casos como o de Lula. Complementar o tratamento com a embolização é comum em situações assim, explica o neurocirurgião Mauricio Panicio, mestre pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). O procedimento é visto como uma precaução.

Médico de Lula disse que procedimento estava programado. "É uma complementação da cirurgia. Não é impossível no futuro o sangramento voltar. Para minimizar o risco, existe esse procedimento, por isso foi calculado", disse o cardiologista Roberto Kalil Filho nesta quarta-feira (11).

Já estava previsto. Esperou-se uma evolução extremamente boa do presidente para ir em frente com a programação. O procedimento é feito numa sala de cateterismo e deve levar em torno de 1h. A sedação é via femoral. É relativamente simples e de baixo risco. Não atrasa a alta. Roberto Kalil Filho, médico da equipe que acompanha Lula

Lula passou por trepanação

Presidente operou na madrugada de terça-feira (10) para drenar uma hemorragia intracraniana. O procedimento, chamado trepanação, consiste em um pequeno furo no crânio para liberar o sangue que forma o coágulo. Depois, o paciente fica com um cateter que "suga" o restante de sangue e resíduos. A retirada é não cirúrgica, apenas puxando um fio alocado em uma das pontas do dispositivo e que fica para fora do crânio.