Chico Barney: por que 'Vale Tudo' está tão próximo de 'Lost'?

As novelas estão se inspirando muito na linguagem das redes, com vídeos curtos. Mas se é para se inspirar então tem que se inspirar direito, com um bom algoritmo. Porque o algoritmo de Vale Tudo não está bom

Bárbara Saryne

Chico ainda compara que bombardear quem assiste com tantos temas diferentes dá a sensação de estar no fim de semestre da faculdade ou assistindo o final confuso da série "Lost", que até hoje causa revolta nos fãs.

É muita coisa. Eu acordei no meio da noite preocupado que eu não tinha estudado o suficiente sobre Vale Tudo (?) Eu estou me sentindo na escotilha do Desmond, e não era como eu queria estar me sentindo vendo Vale Tudo.

Chico Barney

