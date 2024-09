Quando nasce uma pedra no rim? Um cientista descobriu a 'idade' da dele

Bomba atômica tem relação com o processo

Já recuperado da cirurgia, Vladimir levou sua pedra de seis milímetros para o trabalho e colheu amostras do centro do cálculo, da camada do meio e da sua superfície. "A maior dificuldade foi apenas encontrar onde ela começou a crescer porque não é necessariamente simétrica".

Estas amostras então foram submetidas à análise de um espectrômetro de massa com aceleradores, que mediu a quantidade do isótopo radioativo de carbono-14 nas porções da pedra do rim para determinar a sua idade. A técnica costuma ser utilizada por arqueólogos e outros cientistas para datar artefatos, restos mortais humanos, plantas e até o polêmico Sudário de Turim, que muitos acreditam ser a mortalha de Jesus Cristo.

A ideia é que seres vivos ou qualquer outra coisa que tenha absorvido carbono durante sua "vida" passe pelo decaimento dos níveis do isótopo assim que o carbono deixe de ser formado ou trocado com o ambiente, o que acontece quando um organismo morre, por exemplo. A partir da curva de queda dos níveis do carbono-14, cientistas conseguem determinar a "hora da morte" e a linha do tempo do objeto estudado.

Imagem de pedra estudada por Vladimir Levchenko Imagem: Divulgação/ANSTO

Organismos novos são datados com mais precisão —e a bomba atômica tem relação com isso. Enquanto criaturas ou objetos de dezenas de milhares de anos conseguem ser datados com relativa precisão —de centenas de anos de diferença apenas—, qualquer outro organismo criado após 1950, como as pedras de Vladimir, podem ter suas idades determinadas com muito maior precisão. Isso ocorre graças ao efeito do "pulso" ou "pico" das bombas atômicas de 1945 e outros testes nucleares realizados até 1963, conforme demonstrou o físico austríaco Walter Kutschera em 2022.