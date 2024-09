'Meu inquilino secreto': jornalista enfrenta câncer provocado por sexo oral

Transmissão do HPV pode acontecer mesmo sem penetração sexual. O contágio acontece por meio de contato com a pele ou a mucosa infectada, e a principal forma de transmissão é pela via sexual, seja por contato oral-genital, genital-genital ou manual-genital. Como muitas pessoas infectadas pelo HPV não apresentam sinal visível ou sintoma, é possível transmitir o vírus mesmo sem ter conhecimento da presença do mesmo no organismo.

Infecção pelo HPV não apresenta sintomas na maioria das pessoas. Em alguns casos, o HPV pode ficar adormecido de meses a anos, sem manifestar sinais visíveis ou sintomas suspeitos. A eventual diminuição da resistência do organismo do portador pode desencadear a multiplicação do HPV e provocar o aparecimento de lesões. Em sua maioria, as infecções têm resolução espontânea em um período aproximado de até 24 meses. No entanto, é possível que alterações celulares aconteçam ao longo dos anos, fazendo com que alguns casos de HPV evoluam para o câncer.

Prevenção tem diferentes frentes. O uso de preservativo masculino ou feminino durante a prática sexual é uma das formas mais eficazes para prevenir diferentes tipos de infecções. Apesar de prevenir a maioria das ISTs, o preservativo não impede totalmente a infecção pelo HPV já que, frequentemente, as lesões causadas pelo vírus estão presentes em áreas não protegidas pelo dispositivo, como vulva, região pubiana, perineal ou bolsa escrotal. "A camisinha feminina, que cobre também a vulva, evita mais eficazmente o contágio [do HPV] se utilizada desde o início da relação sexual" orienta o Ministério da Saúde.

Exames de rotina são indispensáveis. A realização de exames de rotina, como o papanicolau para as mulheres, é fundamental para acompanhamento e diagnóstico precoce de eventual HPV. O exame ginecológico é o mais comum para identificar lesões precursoras do câncer do colo do útero, detectando células anormais no revestimento dessa área, que são tratadas antes de se tornarem, de fato, um câncer. "Quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, é possível prevenir 100% dos casos", diz o Ministério.

Vacinação contra o vírus também faz parte das principais formas de prevenção. A vacina não previne infecções de todos os tipos de HPV, mas age contra os tipos mais comuns do vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para diferentes grupos, como: meninas e meninos de 9 a 14 anos; portadores do vírus HIV; transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea; pacientes oncológicos entre 9 e 45 anos; vítimas de abuso sexual, entre outros. Vale ressaltar que a vacina está disponível também na rede particular. A vacina é contraindicada para gestantes, pessoas com doenças agudas e com hipersensibilidade aos componentes do imunobiológico.

Tratamento para pessoas infectadas com o vírus é individualizado. Eventuais verrugas causadas pelo HPV podem ser tratadas em casa, com o uso de medicamentos e pomadas, ou de forma cirúrgica, com técnicas como a eletrocauterização. "O tratamento das verrugas anogenitais não eliminam o vírus, por isso as lesões podem reaparecer. As pessoas infectadas e suas parcerias devem retornar ao serviço [de saúde], caso identifique novas lesões", reforça o Ministério da Saúde.