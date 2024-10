Substância que potencializa o ganho de músculos custa menos de R$ 10

30 segundos: sem efeito;

120 segundos: melhora significativa;

240 segundos: melhora significativa.

Isso é especialmente evidente em atividades de alta intensidade e curta duração, como HIIT, atletismo, lutas e futebol. O bicarbonato ajuda a neutralizar a acidez responsável pela sensação de "queimação", desconforto e fadiga nos músculos, facilitando o transporte de hidrogênio para fora deles quando em atividade.

A suplementação tem um porém: os benefícios trazidos pelo bicarbonato sofrem influência direta do horário de ingestão. Portanto, a substância deve ser utilizada no momento certo antes do treino/prova, para que ela traga efeito. Ou seja, a orientação de um nutricionista ou médico ainda é essencial para não errar e avaliar sua adequação e cuidados.

No geral, o ideal é consumir a substância de 90 a 120 minutos antes do treino, pois esse é o tempo que leva para o bicarbonato ser digerido e atingir a circulação, aumentando na concentração plasmática.